Німеччина має збільшити військовий бюджет, - Пісторіус

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступає за довгострокове збільшення військового бюджету країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на інтерв'ю Пісторіуса виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Для нашої безпеки нам потрібен бундесвер, який має солідне фінансування в довгостроковій перспективі. Я радий кожній пропозиції, яка служить тому, щоб оборонні витрати були розумно і відповідним чином сплановані. Ще один спеціальний фонд - одна з опцій для цього, але це не та опція, якій я віддаю перевагу", - заявив міністр оборони Німеччини.

Як пояснив Пісторіус, перевага спеціального фонду полягає в тому, що на певний період часу виділяється певна сума, яку можна витратити на оснащення бундесверу, зброю і боєприпаси.

"Однак у цього є і низка недоліків. По-перше, частину цих грошей з'їдає інфляція. Через підвищення цін вони зрештою мають меншу цінність. По-друге, зі спецфонду не можна фінансувати техобслуговування, утримання та ремонт, а також навчання військових. Наприклад, якщо ми закупимо більше терміново необхідних озброєнь - починаючи від самохідних гаубиць до систем Patriot, - то довгострокові витрати на їх утримання також зростуть", - наголосив Пісторіус та зазначив, що експлуатаційні витрати мають щонайменше настільки ж важливе значення, як і закупівля озброєнь.

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За його словами, у такій ситуації було б краще, якби збільшили частку бюджету бундесверу в загальному федеральному бюджеті.

"Адже для нашої безпеки нам потрібен бундесвер, який має солідне фінансування в довгостроковій перспективі", - заявив міністр.

У федеральному бюджеті ФРН на 2024 рік передбачено фінансування бундесверу в обсязі 52 млрд євро.