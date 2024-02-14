Німеччина має збільшити військовий бюджет, - Пісторіус
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW із посиланням на інтерв'ю Пісторіуса виданням групи Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
"Для нашої безпеки нам потрібен бундесвер, який має солідне фінансування в довгостроковій перспективі. Я радий кожній пропозиції, яка служить тому, щоб оборонні витрати були розумно і відповідним чином сплановані. Ще один спеціальний фонд - одна з опцій для цього, але це не та опція, якій я віддаю перевагу", - заявив міністр оборони Німеччини.
Як пояснив Пісторіус, перевага спеціального фонду полягає в тому, що на певний період часу виділяється певна сума, яку можна витратити на оснащення бундесверу, зброю і боєприпаси.
"Однак у цього є і низка недоліків. По-перше, частину цих грошей з'їдає інфляція. Через підвищення цін вони зрештою мають меншу цінність. По-друге, зі спецфонду не можна фінансувати техобслуговування, утримання та ремонт, а також навчання військових. Наприклад, якщо ми закупимо більше терміново необхідних озброєнь - починаючи від самохідних гаубиць до систем Patriot, - то довгострокові витрати на їх утримання також зростуть", - наголосив Пісторіус та зазначив, що експлуатаційні витрати мають щонайменше настільки ж важливе значення, як і закупівля озброєнь.
За його словами, у такій ситуації було б краще, якби збільшили частку бюджету бундесверу в загальному федеральному бюджеті.
"Адже для нашої безпеки нам потрібен бундесвер, який має солідне фінансування в довгостроковій перспективі", - заявив міністр.
У федеральному бюджеті ФРН на 2024 рік передбачено фінансування бундесверу в обсязі 52 млрд євро.