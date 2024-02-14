ЗСУ підтвердили ураження ВДК "Цезар Куніков": Він перебував поблизу окупованої Алупки (оновлено). ВIДЕО

Сили оборони підтвердили ураження російського великого десантного корабля "Цезар Куніков".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів - "Цезар Куніков". У момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алупки", - йдеться в повідомленні.

Раніше ЗМІ повідомили, що зранку 14 лютого у Чорному морі було атаковано російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

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Згодом у ГУР зазначили, що 14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезарь Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

"Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", - йдеться у повідомленні.

У підсумку "Цезарь Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому.

Великий десантний корабель "цезарь куніков" проекту 775 - одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався терористичною москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.