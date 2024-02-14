Латвія не піддасться на залякування Росії, - прем’єрка Сіліня

Прем’єрка Латвії Евіка Сіліня прокоментувала оголошення Росією в розшук низки політиків з країн Балтії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Раніше Росія оголосила в розшук низку політиків з країн Балтії, зокрема депутатів латвійського Сейму.

За словами прем'єрки, уряд поінформовано про ситуацію, він розцінює дії Путіна як незаконні та політично мотивовані.

"Наше завдання – заявити, що Латвія не піддасться на подібні методи залякування", - наголосила Сіліня.

Напередодні РФ оголосила в розшук десятки європейських, зокрема латвійських політиків та посадовців, а також багатьох високопосадовців українських військових і сотні оголошених Москвою "іноземними найманцями" осіб, які разом з українцями борються проти російських окупантів.

У розшук оголосили 59 із 68 депутатів Сейму, які голосували за вихід із договору про пам'ятники з Росією.

Також у розшуку РФ перебувають три чинні міністри Латвії - міністр землеробства Армандс Краузе, міністр фінансів Арвілс Ашераденс, міністр юстиції Інесе Лібіня-Егнере.

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