Латвія не піддасться на залякування Росії, - прем’єрка Сіліня
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Раніше Росія оголосила в розшук низку політиків з країн Балтії, зокрема депутатів латвійського Сейму.
За словами прем'єрки, уряд поінформовано про ситуацію, він розцінює дії Путіна як незаконні та політично мотивовані.
"Наше завдання – заявити, що Латвія не піддасться на подібні методи залякування", - наголосила Сіліня.
Напередодні РФ оголосила в розшук десятки європейських, зокрема латвійських політиків та посадовців, а також багатьох високопосадовців українських військових і сотні оголошених Москвою "іноземними найманцями" осіб, які разом з українцями борються проти російських окупантів.
У розшук оголосили 59 із 68 депутатів Сейму, які голосували за вихід із договору про пам'ятники з Росією.
Також у розшуку РФ перебувають три чинні міністри Латвії - міністр землеробства Армандс Краузе, міністр фінансів Арвілс Ашераденс, міністр юстиції Інесе Лібіня-Егнере.