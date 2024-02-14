Росія бачить агресію проти України тривалою, не варто вірити заявам Кремля про мир, - розвідка Естонії

Глава Департаменту зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін заявив, що Росія намагається поширювати на Заході чутки про можливий мир у війні проти України, але насправді Кремль бачить свою агресію тривалою.

Заяву Розіна наводить ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, Росія не досягла своїх цілей щодо України, але й не змінила їх.

"Ми живемо поруч із дуже злою державою, яка веде завойовницьку війну проти свого сусіда і чиї амбіції більші, ніж тільки ця країна, Україна, і чиї амбіції також спрямовані на зміну всього європейського порядку безпеки. В останні два роки ми бачимо, як ведеться війна. На щастя, мети не було досягнуто, але ми також бачимо, що ці цілі - політичне і військове поневолення України - не змінилися", - сказав Розін.

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За словами глави естонської зовнішньої розвідки, Росія готова продовжувати війну стільки, скільки буде потрібно, попри те, що на Заході вона намагається поширювати чутки про те, що Москва зацікавлена в мирі.

"Росія розглядає як один із факторів ризику для себе підтримку України з боку Заходу, тому один із напрямів її дій - підірвати та, бажано, припинити підтримку Заходу. Ми бачимо, що є різні люди, якими Росія намагається маніпулювати як інформаційними агентами або агентами впливу на Заході, і цей наратив про світ - дуже поширена тема, яку продавлюють. Про нього Заходу розповідають різні російські аналітики, які ще можуть подорожувати, академіки й так далі. Таких розмов про мир дуже багато", - наголосив Розін.

За його оцінкою, розмови про мир подобаються західному суспільству. Однак Розін закликав не обманюватися цими заявами.

"У будь-якому разі, Кремль розглядає цей конфлікт з Україною як довгостроковий. Невелике перемир'я, яке нібито заморозить цей конфлікт, не покладе йому кінця. Це дасть Росії час зібратися з силами, а потім війна продовжиться в тому ж дусі. Ці розмови про мир - це скоріше те, про що можна говорити із Заходом. За оцінкою росіян, західне суспільство дуже сприйнятливе до такого роду розмов", - додав Розін.

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