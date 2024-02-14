Ракетний удар РФ по Києву 7 лютого: Кількість жертв зросла до 5
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"Число жертв ворожої атаки на столицю 7 лютого збільшилося до 5 людей. У лікарні померла постраждала жінка з будинку в Голосіївському районі", - йдеться в повідомленні.
Жінка перебувала у вкрай тяжкому стані. Лікарі тиждень боролися за її життя.
Що відомо про ракетну атаку РФ на Київ 7 лютого
Як повідомлялося, зранку 7 лютого по всій Україні повітряна тривога, відбулись пуски з літаків Ту-95МС.
Також повідомлялося, що у Києві зранку 7 лютого працює протиповітряна оборона.
У Голосіївському районі є загоряння у багатоквартирному будинку, також палають автівки та приміщення СТО. Через ранковий обстріл Києва російськими окупантами відомо про 4 загиблих.
Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 10 будинків у Бучанському та Фастівському районах Київщини.