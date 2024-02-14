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Трамп ненавидить альянси, його не хвилюють моральні зобов’язання, - Ходжес

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Екскомандувач силами США у Європі генерал (у відставці) Бен Ходжес різко прокоментував слова Дональда Трампа про НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Times.

Ходжес заявив, що ворожість Трампа до НАТО не має нічого спільного з тим, що його члени не витрачають достатньо коштів на власну оборону.

""Трамп ненавидить альянси. Він ненавидить зобов’язання, за якими йому доведеться щось виконувати", — сказав генерал у відставці.

За словами Ходжеса, "мафіозі", яким є Трамп, "не хоче, щоб хтось обмежував його можливості".

"Його не хвилюють моральні зобов’язання. Він готовий усе кинути", - сказав він.

Нагадаємо,  раніше Трамп заявив, що заохочуватиме Росію робити "все, що їй заманеться", якщо члени Альянсу не зможуть досягти цільового показника витрат на оборону в розмірі 2% валового внутрішнього продукту.

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Автор: Марина Макєєва

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль 7c749467
    Иому все пох -- головне виборців охмурити
  • Деніс Войцеховський
    "мафіозі", яким є Трамп, "не хоче, щоб хтось обмежував його можливості". "Його не хвилюють моральні зобов'язання. Він готовий усе кинути", - сказав він.
    Русня спеціально такого і обирала. Щоб він поховав саму ідею демократії в США, а заодно і в усьому світі.
  • Mart
    То мабуть він не підходить на посаду президента, бо на цій посаді потрібно думати та піклуватись про інших
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