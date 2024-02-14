Трамп ненавидить альянси, його не хвилюють моральні зобов’язання, - Ходжес

Екскомандувач силами США у Європі генерал (у відставці) Бен Ходжес різко прокоментував слова Дональда Трампа про НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

Ходжес заявив, що ворожість Трампа до НАТО не має нічого спільного з тим, що його члени не витрачають достатньо коштів на власну оборону.

""Трамп ненавидить альянси. Він ненавидить зобов’язання, за якими йому доведеться щось виконувати", — сказав генерал у відставці.

За словами Ходжеса, "мафіозі", яким є Трамп, "не хоче, щоб хтось обмежував його можливості".

"Його не хвилюють моральні зобов’язання. Він готовий усе кинути", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що заохочуватиме Росію робити "все, що їй заманеться", якщо члени Альянсу не зможуть досягти цільового показника витрат на оборону в розмірі 2% валового внутрішнього продукту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп закликав НАТО підтримувати Україну на рівні зі США: "Ми допомагаємо на понад $100 млрд більше, це неправильно"