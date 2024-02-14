Джонсон хоче зустрічі з Байденом перед діями щодо пакета допомоги для України та Ізраїлю, - ЗМІ
Про це повідомляє NBC News з посиланням на джерело, близьке до Джонсона, передає Цензор.НЕТ.
За даними співрозмовника, Джонсон і його співробітники просили про зустріч з Байденом через високопосадовців Білого дому кілька разів за останні два місяці.
Як зазначається, останній запит на зустріч надійшов трохи більше як тиждень тому, за кілька днів до того, як Сенат ухвалив двопартійний пакет законів про національну безпеку вартістю 95 мільярдів доларів, а республіканці в Палаті представників оголосили імпічмент міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу.
Прохання Джонсона про зустріч не обов'язково стосувалося версії Сенату щодо додаткової допомоги, а скоріше загального шляху просування законодавчого пакета, пише NBC News.
Лідер більшості в Палаті представників республіканець Стів Скалізе заявив у вівторок, що Байден "відмовляється" зустрічатися з Джонсоном.
"Зрештою, вони обидва могли б дійти згоди, яка може стати законом. І все ж президент відмовляється навіть зустрічатися. Тож президент не може сказати, що він серйозно налаштований щодо України чи кордону, коли він відмовляється зустрітися зі спікером, щоб вони могли дійти згоди з цього питання", - зазначив Скалізе.
Водночас представник Білого дому вказав на те, що адміністрація охарактеризувала як непослідовність Джонсона щодо кордону, заявивши, що йому потрібно завершити переговори, які він веде сам з собою, і припинити відкладати потреби національної безпеки в ім'я політики.
"Ця мова тіла говорить: "Я знаю, що я в скрутному становищі. Будь ласка, виручіть мене", - заявило джерело з Демократичної партії.