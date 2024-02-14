Новини

На Таврійському напрямку за добу ліквідовано понад 600 окупантів, - Сили оборони

5462
знищення,ліквідація
За минулу добу українські захисники на Таврійському напрямку знищили 610 російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Загальні втрати ворога у живій силі становлять 610 осіб.

Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 50 одиниць, не враховуючи БпЛА.

Зокрема:

  • 5 танків;
  • 19 ББМ;
  • 10 артсистем;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 засіб ППО;
  • 14 автомобілів.

Нейтралізовано або знищено 263 БпЛА різних типів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оператори "Армії дронів" упродовж тижня уразили 19 танків, 355 опорних пунктів росіян та ліквідували 315 окупантів, - Федоров

Автор: Марина Макєєва

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 
ТОП-новини
всі новини