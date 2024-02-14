На Таврійському напрямку за добу ліквідовано понад 600 окупантів, - Сили оборони
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За минулу добу українські захисники на Таврійському напрямку знищили 610 російських військових.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.
Загальні втрати ворога у живій силі становлять 610 осіб.
Загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 50 одиниць, не враховуючи БпЛА.
Зокрема:
- 5 танків;
- 19 ББМ;
- 10 артсистем;
- 1 РСЗВ;
- 1 засіб ППО;
- 14 автомобілів.
Нейтралізовано або знищено 263 БпЛА різних типів.