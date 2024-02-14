Автоматизована система реєстрації гумдопомоги довела свою ефективність, - Мінсоцполітики
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.
Як зазначила Жолнович, днями відбувся семінар "Аспен Інститут Київ", де вона мала змогу презентувати інновацію Мінсоцполітики - автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги.
"За перші 2 місяці роботи вона вже довела свою ефективність. Разом із ключовими стейкхолерами ми окреслили ці вектори та визначили конкретні кроки до позитивних змін у сфері гуманітарної допомоги. Серед них:
- координація гуманітарних ініціатив на державному рівні.
Загальне впорядкування нормативної бази, системна робота з міжнародними донорами, розбудова екосистеми надання гуманітарної допомоги на рівні громад.
- діджиталізація.
Включає в себе верифікацію надавачів і отримувачів допомоги, моніторинг, систематизацію процесів та інші.
- кризовий менеджмент.
Випрацювання інструментів швидкого і ефективного реагування для самозарадності як громад, так і кожного українця", - написала Жолнович.