Автоматизована система реєстрації гумдопомоги довела свою ефективність, - Мінсоцполітики

За перші два місяці роботи автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги вже довела свою ефективність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович.

Як зазначила Жолнович, днями відбувся семінар "Аспен Інститут Київ", де вона мала змогу презентувати інновацію Мінсоцполітики - автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги.

"За перші 2 місяці роботи вона вже довела свою ефективність. Разом із ключовими стейкхолерами ми окреслили ці вектори та визначили конкретні кроки до позитивних змін у сфері гуманітарної допомоги. Серед них:

координація гуманітарних ініціатив на державному рівні.

Загальне впорядкування нормативної бази, системна робота з міжнародними донорами, розбудова екосистеми надання гуманітарної допомоги на рівні громад.

діджиталізація.

Включає в себе верифікацію надавачів і отримувачів допомоги, моніторинг, систематизацію процесів та інші.

кризовий менеджмент.

Випрацювання інструментів швидкого і ефективного реагування для самозарадності як громад, так і кожного українця", - написала Жолнович.

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