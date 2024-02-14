Японія планує пом’якшити обмеження на поїздки до України для деяких компаній
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NHK.
Як зазначається, уряд Японії планує підтримати зусилля державного та приватного секторів з відновлення України.
Японський уряд проведе "Конференцію зі сприяння економічному відновленню Японії та України" в Токіо 19 лютого, де має намір підтримати японські компанії для відбудови України.
Представники японського бізнесу висловлюють невдоволення тим, що обмеження поїздок перешкоджає їх повноцінній діяльності в Україні.
Урядовці обговорюють способи пом'якшення обмежень для відповідних компаній. Більшість урядовців негативно ставляться до зниження рівня тривоги щодо поїздок до країни, оскільки російські атаки в Україні тривають. Вони також сподіваються зберегти чинну раду з евакуації.
Уряд Японії розглядає можливість дозволити компаніям залишитися в країні на певний термін після того, як буде перевірено, чи можна забезпечити їхню безпеку в Україні.