Японія планує пом’якшити обмеження на поїздки до України для деяких компаній

Уряд Японії розглядає можливість пом’якшення обмежень на поїздки до України для компаній та підприємців, які допомагатимуть відновлювати державу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NHK.

Як зазначається, уряд Японії планує підтримати зусилля державного та приватного секторів з відновлення України.

Японський уряд проведе "Конференцію зі сприяння економічному відновленню Японії та України" в Токіо 19 лютого, де має намір підтримати японські компанії для відбудови України.

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Представники японського бізнесу висловлюють невдоволення тим, що обмеження поїздок перешкоджає їх повноцінній діяльності в Україні.

Урядовці обговорюють способи пом'якшення обмежень для відповідних компаній. Більшість урядовців негативно ставляться до зниження рівня тривоги щодо поїздок до країни, оскільки російські атаки в Україні тривають. Вони також сподіваються зберегти чинну раду з евакуації.

Уряд Японії розглядає можливість дозволити компаніям залишитися в країні на певний термін після того, як буде перевірено, чи можна забезпечити їхню безпеку в Україні.

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