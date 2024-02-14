У Чорному морі у Росії після знищення "Цезаря Кунікова" залишається п’ять великих десантних кораблів, - ВМС

На початку повномасштабного вторгнення Росія тримала у Чорному морі 13 великих десантних кораблів, зараз їх залишилося п’ять.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі LIGA.net повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

"За час великої війни Сили оборони знищили чотири такі судна — це "Саратов", "Новочеркаськ", "Мінськ" та "Цезар Куніков", - йдеться в коментарі.

Перед повномасштабним вторгненням у Чорному морі було сім таких кораблів, потім росіяни пригнали ще шість.

Плетенчук зазначив, що на ремонті стоять ще чотири ВДК.

У коментарі Радіо "Свобода" речник ВМС згадав слова російського диктатора Путіна про підводний човен "Курськ":

Як казав президент Російської Федерації свого часу, "она утонула" От у принципі можемо його словами прокоментувати ситуацію, яка сталася з великим російським десантним кораблем "Цезар Куніков". Колеги з Головного управління розвідки вчергове відпрацювали по черговому об’єкту зайвому в Чорному морі".

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Зранку 14 лютого стало відомо, що Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів - "Цезар Куніков". У момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алупки