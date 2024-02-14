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Україна не заперечує проти додаткових перевірок зерна, що йде транзитом через Польщу, - Мінагрополітики

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зерно
Україна готова до додаткових перевірок зерна в Польщі, що йде через територію країни транзитом.

Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Це невелика проблема. Нехай наші колеги перевіряють. Ми перевірок не боїмося", - зазначив міністр.

Раніше заступник міністра сільського господарства і розвитку села Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що все українське зерно, яке йде транзитом через Польщу до інших країн і портів, має бути перевірене.

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Сольський наголосив, що через Польщу експортується невеликий обсяг зерна, оскільки 90% українських фермерів уже третій місяць поспіль віддають перевагу експорту через морські порти.

Крім того, Україна веде постійні переговори з Польщею на різних рівнях щодо ситуації з перевезенням агропродукції.

"Ми намагаємось допомагати нашим партнерам розв'язати це питання. При цьому рішуче засуджуємо провокації, які ми бачили на кордон", - зазначив український міністр.

Сольський додав, що у грудні з українських портів було експортовано 5 млн тонн зерна, шроту й олії та приблизно 1 млн тонн через Дунай і майже 1 млн тонн – це шрот, олія і зерно, яке пішло через сусідні країни.

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Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • Gary Grant
    Пшечня ще щось придумає. Тому що блокують заради блокування.
  • НБ
    Блокування кордону поляками під час війни з спільним ворогом - удар ножем в спину. Кажете "братський народ"? Утримує частину біженців за рахунок ЄС, а реешту експлуатує як дешеву робочу чилу. Жінок ************ до зайняття проституцією, а їх дітей полонізують в кращих традиціях сторічної давності. Всім потрібно остаточно зрозуміти просту істину - Польща транзитна країна. Не варто там лишатись українцям.
  • НБ
    Тобто українці "ворюги" яким треба "дати по пиці відразу і жорстко"? І все тому що "справедливості" в судах ЄС немає? Цікава точка зору. От тільки що будуть робити поляки якщо українське зерно стане "кацапським" завдяки їх зусиллям, а злі українці-ворюги почнуть воювати на стороні кацапів на території і проти Польщі? А таке вже ж було! Що память стерлась?
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