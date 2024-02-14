Україна не заперечує проти додаткових перевірок зерна, що йде транзитом через Польщу, - Мінагрополітики
Про це заявив міністр аграрної політики Микола Сольський в етері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Це невелика проблема. Нехай наші колеги перевіряють. Ми перевірок не боїмося", - зазначив міністр.
Раніше заступник міністра сільського господарства і розвитку села Польщі Міхал Колодзейчак заявив, що все українське зерно, яке йде транзитом через Польщу до інших країн і портів, має бути перевірене.
Сольський наголосив, що через Польщу експортується невеликий обсяг зерна, оскільки 90% українських фермерів уже третій місяць поспіль віддають перевагу експорту через морські порти.
Крім того, Україна веде постійні переговори з Польщею на різних рівнях щодо ситуації з перевезенням агропродукції.
"Ми намагаємось допомагати нашим партнерам розв'язати це питання. При цьому рішуче засуджуємо провокації, які ми бачили на кордон", - зазначив український міністр.
Сольський додав, що у грудні з українських портів було експортовано 5 млн тонн зерна, шроту й олії та приблизно 1 млн тонн через Дунай і майже 1 млн тонн – це шрот, олія і зерно, яке пішло через сусідні країни.