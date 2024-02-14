Україна закликає FATF внести Росію до чорного списку на тлі посилення зв’язків з Північною Кореєю та Іраном

Міністерство фінансів України та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) стримати зростаючі зусилля Росії, що спрямовані на підрив глобальної фінансової безпеки та посилення її зв’язків з Іраном та Північною Кореєю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міністерства фінансів.

Як зазначається, з 19 по 23 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в Парижі відбудеться чергове засідання FATF. На засіданні Росія має бути внесена до "чорного списку" організації, а також FATF має випустити розширену заяву щодо ризиків, які походять з Росії.

"Активізація співпраці Росії з Іраном та Північною Кореєю дала останнім змогу зайти у світову фінансову систему, використовуючи "чорний хід". Для вирішення цієї проблеми FATF мусить внести Росію до "чорного списку" та попередити міжнародну фінансову систему про ризики, які створює Росія. Відсутність дій призведе до ще більшої небезпеки для світової економіки та нівелює досягнення FATF та її членів у боротьбі з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

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Як зазначалося, рік тому FATF призупинила членство Росії за порушення ключових принципів організації, що полягають у сприянні безпеці, захищеності та цілісності світової фінансової системи. FATF також висловила глибоке занепокоєння повідомленнями про торгівлю зброєю між Росією та державами, що перебувають під санкціями ООН, а також зловмисною кіберактивністю, що походить з Росії. Ці заходи FATF, хоча і є важливими, не змогли стримати Росію, яка відтоді стає все більш войовничою і поглиблює зв'язки з Північною Кореєю та Іраном.

Зокрема, Росія використовувала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси в Україні, в тому числі в грудні 2023 та січні 2024 року. Придбання таких ракет і конвенційних озброєнь у Північної Кореї є серйозним порушенням як санкцій ООН, так і принципів FATF.

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Росія дедалі більше використовує БПЛА іранського виробництва для продовження свого незаконного вторгнення і посилення атак проти цивільного населення України. Росія створила спільну платіжну систему, щоб допомогти Ірану оминути SWIFT, і поєднала банківські системи двох країн. Наприкінці цього місяця очікується, що М'янма також приєднається до російської платіжної системи. Як тільки М'янма приєднається до платіжної системи, Росія подвоїть фінансову співпрацю з усіма країнами, що внесені до чорного списку FATF.

"Через рік після призупинення членства у FATF, свідоме недотримання Росією принципів FATF та санкцій ООН, зростаюча непрозорість та продовження зловмисної кібердіяльності роблять її однією з найризикованіших юрисдикцій для фінансових злочинів. З'являється все більше беззаперечних доказів того, що незаконна діяльність Росії загрожує глобальному миру та безпеці. Ми впевнені, що FATF розгляне це питання з максимальною увагою під час майбутнього пленарного засідання, щоб допомогти захистити глобальну фінансову безпеку", - заявив голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.

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