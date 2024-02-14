ВМС про знищення ВДК "Цезар Куніков": штатна чисельність корабля - майже 90 моряків. Втрати мають бути суттєвими

Пошуково-рятувальна операція окупантів після знищення великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" успіху не мала.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Станом на зараз верифікованої інформації щодо цього немає, маємо лише інформацію, що пошукова операція успіхом не завершилася" - зазначив він.

Плетенчук зазначив, що хоч інформація щодо кількості моряків, які перебували на борту станом на зараз відсутня, проте можна бути впевненими, що "якщо він був у морі - значить екіпаж був на борту".

"Скоріше за все - відповідно до штатної чисельності, а це майже 90 моряків. Тому в принципі втрати серед особового складу мають бути суттєвими, але поки що кількість ми підтвердити не готові", - наголосив речник ВМС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі у Росії після знищення "Цезаря Кунікова" залишається п’ять великих десантних кораблів, - ВМС

Зранку 14 лютого стало відомо, що Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів - "Цезар Куніков". У момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алупки. За даними ВМС, у Чорному морі у Росії після знищення "Цезаря Кунікова" залишається п’ять великих десантних кораблів.