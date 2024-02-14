Новини

ВМС про знищення ВДК "Цезар Куніков": штатна чисельність корабля - майже 90 моряків. Втрати мають бути суттєвими

14 97177
цезар,куніков
Пошуково-рятувальна операція окупантів після знищення великого десантного корабля Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" успіху не мала.

Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

"Станом на зараз верифікованої інформації щодо цього немає, маємо лише інформацію, що пошукова операція успіхом не завершилася" - зазначив він.

Плетенчук зазначив, що хоч інформація щодо кількості моряків, які перебували на борту станом на зараз відсутня, проте можна бути впевненими, що "якщо він був у морі - значить екіпаж був на борту".

"Скоріше за все - відповідно до штатної чисельності, а це майже 90 моряків. Тому в принципі втрати серед особового складу мають бути суттєвими, але поки що кількість ми підтвердити не готові", - наголосив речник ВМС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чорному морі у Росії після знищення "Цезаря Кунікова" залишається п’ять великих десантних кораблів, - ВМС

Зранку 14 лютого стало відомо, що Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів - "Цезар Куніков". У момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алупки. За даними ВМС, у Чорному морі у Росії після знищення "Цезаря Кунікова" залишається п’ять великих десантних кораблів.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Володимир 99c4a776
  • Прощай немытая раССея
  • Kare Resa
    Взагалі Росія це штучно створена держава. Вона нічого свого не має, нічого доброго не зробила для світу. Все крадене, історія, мова, релігія, територія, всі зразки техніки, унітази. Навіть сама назва «Росія» вкрадена. Взагалі руського народу не існує в складі Росії. Там живуть різьні народності, але руського народу немає. Скоро Росія як держава зникне і ніхто навіть не буде згадуватиме
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини