ВМС про знищення ВДК "Цезар Куніков": штатна чисельність корабля - майже 90 моряків. Втрати мають бути суттєвими
Про це повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
"Станом на зараз верифікованої інформації щодо цього немає, маємо лише інформацію, що пошукова операція успіхом не завершилася" - зазначив він.
Плетенчук зазначив, що хоч інформація щодо кількості моряків, які перебували на борту станом на зараз відсутня, проте можна бути впевненими, що "якщо він був у морі - значить екіпаж був на борту".
"Скоріше за все - відповідно до штатної чисельності, а це майже 90 моряків. Тому в принципі втрати серед особового складу мають бути суттєвими, але поки що кількість ми підтвердити не готові", - наголосив речник ВМС.
Зранку 14 лютого стало відомо, що Збройні Сили України спільно з підрозділами ГУР МО знищили великий десантний корабель окупантів - "Цезар Куніков". У момент ураження він перебував в територіальних водах України поблизу Алупки. За даними ВМС, у Чорному морі у Росії після знищення "Цезаря Кунікова" залишається п’ять великих десантних кораблів.