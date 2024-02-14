Найгарячішою точкою бойових дій на Лиманському напрямку є село Терни, росіяни намагаються вийти на рубіж річки Чорний Жеребець, - Сили оборони

Російські війська зосередили основну увагу та резерви біля села Терни Харківської області та намагаються вийти до річки Чорний Жеребець.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

"Сьогодні я особисто спілкувався з нашою розвідкою і за їх інформацією найгарячіша точка зараз – це поблизу населеного пункту Терни. Там противник акцентує свою увагу, підтягує туди свої резерви з використанням всієї наявної лінійки озброєння, артилерії, авіації, мінометів, танків та стрілецької зброї", – йдеться в повідомленні.

Євлаш зазначив, що росіяни атакують поблизу Тернів й намагаються вийти на рубіж річки Чорний Жеребець.

"Це наразі найгарячіша точка, так званий Торський виступ, куди вони акцентують свою основну увагу і туди прикуті основні сили противника. Наші воїни використовуючи ініціативність, креативний підхід намагаються зупинити ворога й докладають максимум зусиль в умовах тих сил та засобів наявних, боєприпасів, які вони мають, щоб відбити та сточити наступальний потенціал противника", – розповів Євлаш.

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Він зазначив, що українські військові зараз перебувають стратегічно в обороні й максимально намагаються завдавати ворогу непоправних втрат.