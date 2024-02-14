Республіканці та Трамп обговорювали пропозицію перетворення допомоги Україні на кредит, - ЗМІ

Сенатори від Республіканської партії напередодні схвалення пакета допомоги Україні та Ізраїлю, обговорили з експрезидентом Дональдом Трампом пропозицію про те, що Україні потрібно надавати допомогу у вигляді кредиту з певними умовами.

Про це повідомляє The Hill, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначили республіканці, вони звернулися до Трампа щодо цієї його ідеї та говорили з ним телефоном 12 лютого.

"Нас була група, і ми обговорювали, як зрозуміти, що він думає, і чи серйозно він ставиться до цього (надання допомоги у вигляді кредиту), тому що якщо так, то з'ясуймо, як це можна реалізувати. І це була насправді чудова розмова", - сказав сенатор Марквейн Маллін.

Сенатор Кевін Крамер сказав, що він також говорив з Трампом про цю ідею, яка, за його словами, набирає "великий імпульс" і, на його думку, не є "надмірно образливою для одержувачів".

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"Я маю на увазі, чому б Україні, яка багата на корисні копалини, речі, які нам потрібні як вільній країні, або заморожені російські активи, які ми маємо, чому б нам не зробити ці речі доступними для американських платників податків, щоб віддячити за цю щедрість", - зазначив сенатор.

Також сенатор Ліндсі Грем, який голосував проти пакета допомоги від Сенату, в понеділок підтримав цю ідею, стверджуючи, що "додатковий пакет допомоги повинен бути кредитом для відповідних країн, як це пропонує президент Трамп".

"Кредит на дружніх умовах дає Америці, яка глибоко погрузла в боргах, шанс отримати наші гроші назад і змінює парадигму того, як ми допомагаємо іншим. Президент Трамп має рацію, наполягаючи на тому, щоб ми мислили нестандартно", - сказав він у своїй заяві.

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Ідея Трампа зустріла спротив серед сенаторів-демократів.

"Трамп - не президент Сполучених Штатів. У нього були жахливі ідеї, коли він був президентом Сполучених Штатів. Зараз його ідеї ще гірші, і той факт, що мої колеги-республіканці все ще дозволяють йому смикати себе за ниточки, є трагічним", - наголосив сенатор Кріс Мерфі.

Також не всі республіканці підтримали цю ідею колишнього президента США.

"У випадку з Україною, наприклад, вони не зможуть заплатити. Їх економіка зруйнована. Це (кредит) фіговий листок. Але якщо він хоче фіговий листок, і якщо він потрапить до Палати представників, то я краще отримаю його, ніж нічого", - додав сенатор Мітт Ромні.

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