В Авдіївці тривають вуличні бої, передбачено запасні логістичні шляхи на випадок втрати основного шляху постачання, - Сили оборони

Ситуація в Авдіївці Донецької області є динамічною, в місті тривають вуличні бої, в районі міста росіяни зосередили близько 50 000 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення динамічна і може змінюватися буквально щогодини... На той випадок, якщо основну логістичну артерію переріже противник, наше командування передбачило запасні шляхи постачання", - йдеться в повідомленні.

Лиховій додав, що військові не коментуватимуть бої в Авдіївці в режимі реального часу з міркувань безпеки та додав, що в місті вже кілька днів тривають вуличні бої.

"Іноді росіяни кидають у бій техніку, а іноді йдуть малі піхотні групи. Там зосереджено близько 50 000 осіб особового складу РФ", – сказав речник ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сирський відвідав Авдіївський та Куп’янський напрямки: Ухвалив оперативні рішення щодо залучення резервів

Він зазначив, що за "купи каміння, купи обгорілого заліза" ніхто не тримається, і для командування головне - зберегти життя бійців і в разі ускладнення ситуації відвести їх на інший рубіж: "діяти гнучко, діяти маневрено для того, щоб цих самих бійців зберегти для наступних бойових дій, для звільнення втраченої території".