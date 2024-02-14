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В Авдіївці тривають вуличні бої, передбачено запасні логістичні шляхи на випадок втрати основного шляху постачання, - Сили оборони

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дії,зсу,бойові
Ситуація в Авдіївці Донецької області є динамічною, в місті тривають вуличні бої, в районі міста росіяни зосередили близько 50 000 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення динамічна і може змінюватися буквально щогодини... На той випадок, якщо основну логістичну артерію переріже противник, наше командування передбачило запасні шляхи постачання", - йдеться в повідомленні.

Лиховій додав, що військові не коментуватимуть бої в Авдіївці в режимі реального часу з міркувань безпеки та додав, що в  місті вже кілька днів тривають вуличні бої.

"Іноді росіяни кидають у бій техніку, а іноді йдуть малі піхотні групи. Там зосереджено близько 50 000 осіб особового складу РФ", – сказав речник ЗСУ.

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Він зазначив, що за "купи каміння, купи обгорілого заліза" ніхто не тримається, і для командування головне - зберегти життя бійців і в разі ускладнення ситуації відвести їх на інший рубіж: "діяти гнучко, діяти маневрено для того, щоб цих самих бійців зберегти для наступних бойових дій, для звільнення втраченої території".

Автор: Марина Макєєва

Топ коментарі

  • Tierre
    Вуличні бої - це дуже погано...це означає, що відношення втрат з 1 до 7-10 стало 1 до 1, що геть для нас неприйнятно...І Сирський заради політичних цілей зливає у вуличних боях найкращу бригаду...
  • izzabaru
    Головне, - зберегти життя наших захисників. Усе інше, - не так важливо.
  • Tierre
    Так, у місті значно легше оборонятися доки ворог так само не зайшов у місто.
    Бутусов місяць тому писав, що підкріплення потрібні вже, бо якщо ворог зайде у місто - то знадобиться набагато більше сил і будуть більші втрати.
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