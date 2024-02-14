В Авдіївці тривають вуличні бої, передбачено запасні логістичні шляхи на випадок втрати основного шляху постачання, - Сили оборони
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій.
"Станом на зараз ситуація на лінії бойового зіткнення динамічна і може змінюватися буквально щогодини... На той випадок, якщо основну логістичну артерію переріже противник, наше командування передбачило запасні шляхи постачання", - йдеться в повідомленні.
Лиховій додав, що військові не коментуватимуть бої в Авдіївці в режимі реального часу з міркувань безпеки та додав, що в місті вже кілька днів тривають вуличні бої.
"Іноді росіяни кидають у бій техніку, а іноді йдуть малі піхотні групи. Там зосереджено близько 50 000 осіб особового складу РФ", – сказав речник ЗСУ.
Він зазначив, що за "купи каміння, купи обгорілого заліза" ніхто не тримається, і для командування головне - зберегти життя бійців і в разі ускладнення ситуації відвести їх на інший рубіж: "діяти гнучко, діяти маневрено для того, щоб цих самих бійців зберегти для наступних бойових дій, для звільнення втраченої території".