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Звинувачення НАБУ - абсолютно безпідставні. Не маю сумнівів, що мене спробують запроторити до в’язниці, - Пашинський

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Колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський вважає звинувачення на свою адресу з боку НАБУ безпідставними та має намір доводити свою позицію у суді.

Про це Пашинський заявив у інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо звинувачень НАБУ, які я вчора отримав у вигляді підозри, - вони абсолютно безпідставні. На жаль, я не маю сумнівів, що мене спробують запроторити до в’язниці. Що ж, я готовий. На суді свою позицію розкладу, доведу.

"Зараз мені пред'являють, що я тоді задумав якусь оборудку… Серйозно? Я довго взагалі не знав про існування цього "палива Курченка"! Але моя позиція як народного депутата, як політика завжди була однакова - спецконфіскація всіх активів Януковича! Я сам був автором цього закону. Свою позицію десятки разів публічно обґрунтовував. Ясно, за цю мою позицію, за Майдан у мене чимало ворогів. Не тільки поза межами України (у РФ проти Пашинського порушили низку кримінальних справ. - Ред.), але й всередині. І медійні кампанії проти мене - це мільйони й мільйони доларів. Я теж це знаю. Як знаю і замовників цих кампаній", - зазначив Пашинський.

"...Сумно казати - справу проти мене ініціювали після того, як я неодноразово спілкувався з керівництвом і детективами НАБУ саме з питання запобігання корупції...Я не причетний до цього фейку, який мені пред'являють. Немає ніяких фактів - це все фантазії лобістів Роснєфті ще 2014–2015 років. Прізвища цих лобістів є. Але я впевнений, що воно дуже швидко розвалиться", - додав колишній нардеп.

Повний текст інтерв'ю Пашинського читайте за посиланням

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Як повідомлялося, колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі. Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Luk Viktor
    На фоні Зешобли - Пашинський просто "золота" людина! Бажаю перемогти, але судова влада (по справі Червінського для прикладу) до патріотів відноситься по-іншому.....
  • Evgeny N
    Кірюша Тімошенко, Баканов, Рєзніков, Подоляк, Татаров, Єрмак... Не мають а ні недоторканності (відповідно до закону), а ні "броні" (те ж саме). Але...
    Ні слідчих дій, ні вручення підозр, ні обшуків, ні вручення повісток - бо свої.

    "Друзям - усе, ворогам - [наш] закон!" (с)
  • Ан Мур
    цікаво..., точніше: прикметно, як вишиватна авантюриська шобла реагує на українського патріота...
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