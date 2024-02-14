Звинувачення НАБУ - абсолютно безпідставні. Не маю сумнівів, що мене спробують запроторити до в’язниці, - Пашинський
Про це Пашинський заявив у інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо звинувачень НАБУ, які я вчора отримав у вигляді підозри, - вони абсолютно безпідставні. На жаль, я не маю сумнівів, що мене спробують запроторити до в’язниці. Що ж, я готовий. На суді свою позицію розкладу, доведу.
"Зараз мені пред'являють, що я тоді задумав якусь оборудку… Серйозно? Я довго взагалі не знав про існування цього "палива Курченка"! Але моя позиція як народного депутата, як політика завжди була однакова - спецконфіскація всіх активів Януковича! Я сам був автором цього закону. Свою позицію десятки разів публічно обґрунтовував. Ясно, за цю мою позицію, за Майдан у мене чимало ворогів. Не тільки поза межами України (у РФ проти Пашинського порушили низку кримінальних справ. - Ред.), але й всередині. І медійні кампанії проти мене - це мільйони й мільйони доларів. Я теж це знаю. Як знаю і замовників цих кампаній", - зазначив Пашинський.
"...Сумно казати - справу проти мене ініціювали після того, як я неодноразово спілкувався з керівництвом і детективами НАБУ саме з питання запобігання корупції...Я не причетний до цього фейку, який мені пред'являють. Немає ніяких фактів - це все фантазії лобістів Роснєфті ще 2014–2015 років. Прізвища цих лобістів є. Але я впевнений, що воно дуже швидко розвалиться", - додав колишній нардеп.
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Як повідомлялося, колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі. Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.