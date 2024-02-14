Звинувачення НАБУ - абсолютно безпідставні. Не маю сумнівів, що мене спробують запроторити до в’язниці, - Пашинський

Колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський вважає звинувачення на свою адресу з боку НАБУ безпідставними та має намір доводити свою позицію у суді.

Про це Пашинський заявив у інтерв'ю LB.ua, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо звинувачень НАБУ, які я вчора отримав у вигляді підозри, - вони абсолютно безпідставні. На жаль, я не маю сумнівів, що мене спробують запроторити до в’язниці. Що ж, я готовий. На суді свою позицію розкладу, доведу.

"Зараз мені пред'являють, що я тоді задумав якусь оборудку… Серйозно? Я довго взагалі не знав про існування цього "палива Курченка"! Але моя позиція як народного депутата, як політика завжди була однакова - спецконфіскація всіх активів Януковича! Я сам був автором цього закону. Свою позицію десятки разів публічно обґрунтовував. Ясно, за цю мою позицію, за Майдан у мене чимало ворогів. Не тільки поза межами України (у РФ проти Пашинського порушили низку кримінальних справ. - Ред.), але й всередині. І медійні кампанії проти мене - це мільйони й мільйони доларів. Я теж це знаю. Як знаю і замовників цих кампаній", - зазначив Пашинський.

"...Сумно казати - справу проти мене ініціювали після того, як я неодноразово спілкувався з керівництвом і детективами НАБУ саме з питання запобігання корупції...Я не причетний до цього фейку, який мені пред'являють. Немає ніяких фактів - це все фантазії лобістів Роснєфті ще 2014–2015 років. Прізвища цих лобістів є. Але я впевнений, що воно дуже швидко розвалиться", - додав колишній нардеп.

Повний текст інтерв'ю Пашинського читайте за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антикорупційний суд відправив під варту фігуранта справи "палива Курченка" із можливістю застави 363 млн грн

Як повідомлялося, колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводиться у справі щодо передачі "палива Курченка" державі. Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.