США поки що не підтверджують використання ракети 3М22 "Циркон" під час удару РФ по Києву 7 лютого, - NYT

США поки що не можуть підтвердити, що Росія використала гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон" під час масованого удару по Києву 7 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання The New York Times.

Як зазначається, експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) підтвердили, що Росія вперше використала "Циркон" проти України 7 лютого. Сама РФ не коментувала цю інформацію, а США поки не підтверджують її.

"Американські чиновники на умовах анонімності сказали, що вони оцінюють цю заяву, але не можуть підтвердити використання ("Циркона", - ред.) в бойових діях 7 лютого", - йдеться у матеріалі.

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Сідхарт Каушал, науковий співробітник і експерт з морської сили Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI), заявив, що жоден з військових кораблів, з яких раніше випробовували ракету, не знаходився у Чорному морі під час атаки, а це означає, що уламки можуть належати до іншого типу ракети.

Він зазначив, що ракета "Циркон" була випробувана у 2015 році, а у 2022-у росіяни заявили про її готовність. За словами експерта, ракета була випробувана на двох військових кораблях, фрегаті типу "Адмірал Горшков" і підводному човні типу "Ясень".

"Було б незвично, щоб ракета була вперше випущена в бою з судна, з якого її раніше ніколи не тестували", - наголосив Каушал.

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"За останній рік протиповітряна оборона України виявилася відносно ефективною, часто перехоплюючи до трьох чвертей ракет, випущених на її територію. Але останніми місяцями Росія почала здійснювати складніші обстріли з використанням різних типів ракет та ударних дронів, намагаючись прорвати цю оборону", - пише NYT.

"Якщо попередній опис Росією можливостей ракети виявиться правильним, кажуть експерти, вона зможе уникнути потужного протиракетного захисту, такого як розроблена США система Patriot, яку Україна використовувала для збиття інших російських гіперзвукових і крилатих ракет", - наголошує видання.

Журналісти NYT додають, що якщо опис ракети точний, то "Циркон" може стати однією з найшвидших ракет у світі.

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Що цьому передувало

Раніше КМВА та КНДІСЕ повідомляли, що Росія під час ракетної атаки вранці 7 лютого використовувала протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон".

Експерти КНДІСЕ підтвердили факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї.

Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів − кінець 2023-2024 роки. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно.