Росіяни, ймовірно, змогли адаптувати комплекс "Бастіон-П" під ракету "Циркон", це стане "серйозним викликом" для української ППО, - британська розвідка

Для запуску гіперзвукових ракет "Циркон" Росія може використати маневрений пусковий комплекс, що є проблемою для української ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Згідно з аналізом, проведеним Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, Росія вперше застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" під час атаки на Україну 7 лютого. На відео уламків видно фрагменти двигуна та кермових механізмів зі специфічним маркуванням, яке, згідно з повідомленням, характерне для ракети 3М22 "Циркон", - йдеться в повідомленні.

Розвідка наводить російські дані, згідно з якими ракета здатна розвивати швидкість 9 Махів і має дальність польоту до 1000 км. Вона спочатку була розроблена для російського флоту.

При цьому, британські аналітики зазначили, що Росія у Чорному морі не має кораблів, здатних нести ці ракети, тому виникає питання щодо способу їх запуску. Тож припускають, що для цього була пристосована російська система берегової оборони К-300 наземного базування "Бастіон".

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"Якщо її використання підтвердиться, це стане серйозним викликом для української ППО через її швидкість і маневреність", – йдеться у повідомленні.

У розвідці Великої Британії зазначають, що, ймовірно, росіяни випробовують нову діючу систему зброї в умовах живого конфлікту, щоб забезпечити впевненість і продемонструвати можливості".