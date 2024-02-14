Пашинський про завищення цін на боєприпаси: Отримують передплату - і на цьому все. Класичний варіант - "Львівський Арсенал"

На початку вторгнення до Сергія Пашинського звернулося керівництво держави з проханням налагодити постачання боєприпасів.

Про це колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський розповів у інтерв'ю LB.uа, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була розмова з тодішнім очільником СБУ Іваном Бакановим - у нього в кабінеті. За присутності тодішнього очільника Міноборони Олексія Резнікова...Мені достеменно відомо, що вже з 2022 року на одні й ті самі види боєприпасів почалося завищення цін. Доходило майже до вдвічі вищої ціни. І це не тільки корупція. Це підвищує ціни на ринку. Це веде до збитків державного бюджету на сотні мільйонів євро. Звичайно, я все, що міг, робив, щоб налагодити постачання боєприпасів. Працював і з Міноборони", - каже Пашинський.

За його словами, уже в середині 2022 року почалися зловживання в закупівлі боєприпасів.

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"Завдяки громадському розголосу ситуація значно покращала на початку 2023 року. Суспільство почало дивитися, аналізувати ціни, були журналістські розслідування тощо. Але мені достеменно відомо, що в кінці літа 2023 року в Росії організували цілу спецоперацію блокування постачань боєприпасів до України.

Вони прогнозували - і, на жаль, це підтвердилося, - що європейські заводи так швидко на великі потужності у виробництві боєприпасів не вийдуть. Вони прогнозували проблеми в США - і це, на жаль, теж підтвердилось у повному обсязі. Росіянам залишалося закрити канали постачання, які мали потужності виробництва необхідних нам боєприпасів", - розповідає голова асоціації оборонних підприємств.

Пашинський також згадує про публікацію The New York Times, у якій йшлося про те, що у компаній асоціації оборонних підприємств найнижчі ціни.

Коментуючи процес закупівлі боєприпасів, Пашинський зазначає, що це відбувається "за складною схемою".

"Ми не можемо в деяких країнах купляти напряму, а купляємо через посередників - країн-членів НАТО, як-от Польща, Чехія, Словаччина. Це загальновідома інформація...Уже 20 серпня українські спецслужби мали достеменну інформацію, що, як там було написано в спеціальних донесеннях, "через корумпованих агентів впливу в правоохоронній системі треба ліквідувати оцей канал постачання". А саме: заблокувати діяльність голови Асоціації, який лобіює найнижчі ціни на боєприпаси від компаній-членів Асоціації на рівні Міністерства оборони, Генерального штабу і ЗСУ", - зазначив він.

Також він додає, що після статті The New York Times з'явилася купа фейкових кримінальних справ.

"Усе було дуже гучно, але зійшло нанівець. І компанії-члени Асоціації зараз більш-менш працюють у рамках того маленького бюджету, на який хочуть накласти свої брудні руки корупціонери від оборонки...Десь у кінці жовтня — на початку листопада почався новий етап укладання договорів і новий етап завищення ціни в півтора-два рази. Як розумію, бюджет настільки малий (бо американських грошей немає, європейських немає і наших грошей теж немає), що з'явилася ціла концепція в людей, які за цим стоять, щоб завищити ціну на шести контрактах на 240 мільйонів євро. Це конкретна сума", - зауважив екснардеп.

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Відповідаючи на запитання про конкретні компанії, які завищують ціни, Пашинський зазначив: Це відкрита інформація. Є компанія "Альфа", є якісь контракти "Прогресу". Питання навіть не в тому, що вони завищують. Вони отримують передплату - і на цьому все. Класичний варіант - "Львівський Арсенал". Він там небагато завищує, відсотків на 15, але просто платимо - і все, далі пусто", - зазначає Пашинський.

Що відомо про розкрадання коштів на закупівлі снарядів для ЗСУ

27 січня співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуками до чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу"

СБУ за сприяння Міністерства оборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

За матеріалами справи, п'ятьом фігурантам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою). Їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Одного з підозрюваних, а саме ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва, затримали під час спроби виїхати за кордон.

Представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

Зі сторони "Львівського арсеналу" супроводжував угоду щодо мін і проводив більшість контактів з чиновниками Міноборони заступник Збітнєва.

За словами Збітнєва, інші спецекспортери готові були зробити постачання мін на залишок, але тодішній в.о. директора департаменту Міноборони Тоомас Нахкур нібито сказав: "або Sevotech, або ніхто".

27 січня співробітники Тоомасу Нахкуру було вручено підозру. 2 лютого Антикорупційний суд відпустив відстороненого керівника закупівельного департаменту Міноборони Нахкура під особисте зобов’язання.

У розмові з Hromadske один з посередників в угоді, представник наглядової ради "Sevotech" Олександр Хорошаєв заявив, що представники Міноборони хотіли отримати відкати з контракту зі "Львівським арсеналом".

Також про ситуацію з розкраданням мільярдів на закупівлі снарядів можна прочитати в розслідуванні Цензор.НЕТ "Як Україна втратила 100 тисяч мін: до чого тут жіноче лідерство й онучка в адміністрації Путіна".