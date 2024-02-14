Росія готова завершити війну "дипломатично". Захопленого не поверне, - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив про нібито готовність його країни до політико-дипломатичного закінчення війни проти України. При цьому окуповані українські території Москва хоче залишити за собою.

Про це він заявив під час виступу в Держдумі РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"Ми залишаємося відкритими для політико-дипломатичного врегулювання на основі врахування наших законних інтересів, на основі врахування реалій, які склалися за довгі роки і які зараз призвели до нинішньої ситуації", - сказав Лавров.

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Він заявив при цьому, що "західні країни" не хочуть враховувати інтереси Москви та реалії, що склалися "на землі". Тож і варіантів домовитися, за словами Лаврова, "поки що не проглядається".

"Однак, за відсутності у тих, хто оголосив нам війну, серйозних пропозицій і (з урахуванням) їхнього небажання враховувати ні наші інтереси, ні реалії на землі, говорити за столом переговорів поки що не вийде. Варіантів таких не проглядається", - сказав голова МЗС РФ.

Також він заявив, що нібито "Вашингтон і його союзники не полишають мрій завдати нам стратегічної поразки".

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Російська армія, на думку Лаврова, нібито "успішно діє" на "українському театрі воєнних дій", і нібито "на Заході вже більше говорять не про свою перемогу, а про те, як би не дати перемогти Путіну".