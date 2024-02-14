Росіяни розганяють інформацію про наступ на півночі та окупацію Сум. Це фейк, - військова адміністрація

У міській військовій адміністрації Сум спростували повідомлення про нібито наступ ворога на півночі України.

Про це начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог поширює ІПСО щодо наступу на півночі та окупації Сум. Реальної загрози немає. А наші ЗСУ сильні і готові давати відсіч", - зазначив він.

Дрозденко закликав не вірити фейкам та не піддаватися на маніпуляції.

Також читайте: У мережі з’явилися фейкові "сайти Залужного", - Центр протидії дезфінормації

Раніше ЗМІ повідомляли про поширення у мережі інформації про нібито плани ворога розпочати новий наступ, зокрема, на півночі України з Сумського напрямку.