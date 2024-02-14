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Росіяни розганяють інформацію про наступ на півночі та окупацію Сум. Це фейк, - військова адміністрація

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зсу,армія,військовий,боєць,воїн
У міській військовій адміністрації Сум спростували повідомлення про нібито наступ ворога на півночі України.

Про це начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ворог поширює ІПСО щодо наступу на півночі та окупації Сум. Реальної загрози немає. А наші ЗСУ сильні і готові давати відсіч", - зазначив він.

Дрозденко закликав не вірити фейкам та не піддаватися на маніпуляції.

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Раніше ЗМІ повідомляли про поширення у мережі інформації про нібито плани ворога розпочати новий наступ, зокрема, на півночі України з Сумського напрямку.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • SRK
    Сумская ТРО и в начале войны кошмарила кацапов. А сейчас у там на вооружении уже не охотничьи ружья.
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    Що ти ДЕСЬ ЧУВ?! Мова йде про наміри, чи фейки про ніби наявні події?! Тож візьми зеленку та помаж вавку у голові!
  • Luk Viktor
    23.02.2022 я десь це чув.....
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