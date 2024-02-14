Росіяни розганяють інформацію про наступ на півночі та окупацію Сум. Це фейк, - військова адміністрація
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У міській військовій адміністрації Сум спростували повідомлення про нібито наступ ворога на півночі України.
Про це начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко написав у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ворог поширює ІПСО щодо наступу на півночі та окупації Сум. Реальної загрози немає. А наші ЗСУ сильні і готові давати відсіч", - зазначив він.
Дрозденко закликав не вірити фейкам та не піддаватися на маніпуляції.
Раніше ЗМІ повідомляли про поширення у мережі інформації про нібито плани ворога розпочати новий наступ, зокрема, на півночі України з Сумського напрямку.