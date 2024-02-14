Російські поліцейські рекрутують українських школярів до навчальних закладів РФ, - Центр нацспротиву
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Росіяни планують залучити максимальну кількість українських дітей до навчання у військових вишах РФ та навчальних закладах російської системи МВС.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"На тимчасово окупованих територіях України росіяни проводять активну промоцію вступу наших школярів до вишів на території РФ. Зокрема, МВД РФ направило розпорядження щодо рекрутингу українських одинадцятикласників поліціянтами "районних відділів поліції РФ" на ТОТ.
Окупанти обіцяють стипендію та продовження служби в системі МВС на території РФ", - йдеться в повідомленні.