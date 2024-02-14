Путін підписав закон, що дозволяє конфіскувати майно за "фейки про армію РФ"

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який передбачає конфіскацію майна у засуджених за низкою статей, зокрема за поширення "фейків" про російську армію.

Про це інформує Радіо Свобода, посилаючись на офіційний портал правової інформації РФ, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до держдуми РФ законопроєкт внесли 22 січня і вже менш ніж за 10 днів його одноголосно ухвалили.

Згодом його підтримала Рада федерацій, після чого його мав підписати Путін.

Згідно з законом, російська влада зможе конфіскувати "гроші, цінності та інше майно", якщо вони використовувалися або призначалися для "діяльності, спрямованої проти безпеки РФ".

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Серед статей, за які можуть конфіскувати майно, є поширення так званих фейків про російську армію, дезертирство, невиконання наказу, участь у небажаній організації, а також "публічні заклики, спрямовані проти безпеки держави".

Більшість цих статей було додано до Кримінального кодексу або посилено після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За словами голови Держдуми В'ячеслава Володіна, ухвалене рішення "дозволить карати тих, хто веде діяльність проти своєї країни, – позбавляти цих негідників почесних звань, а також конфіскувати їхнє майно, гроші та інші цінності".

"Фейками" російські суди визнають повідомлення про війну в Україні, які не збігаються із версією Міноборони Росії.

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