Росіяни набрехали про нібито загибель бійців 3 штурмової бригади на полігоні в районі Селидового. Це фейк, - ОСУВ "Таврія"

Російські пропагандисти розповсюджують фейк про нібито ураження ракетами "полігону" з українськими військовими в районі Селидового. Такого полігону не існує.

Про це повідомив речник Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає Цензор.НЕТ.

"Уранці 13 лютого, росіяни почали розганяти класичну ІПСО - нібито вони уразили ракетами "полігон" з українськими військовими, зокрема з бійцями 3-ї штурмової бригади, загиблих - від 200 до 1500 (що?..). Мовляв, "ось як починає новий головнокомандувач ЗСУ"", - написав він.

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За словами Лиховія, ця брехня випередила ракетні удари росіян по Селидовому та його околицях. "Через російський бардак іпсошний "постріл" був завчасним і виявився холостим. Російську тєлєгу вчепили попереду лошаді", - зазначив речник.

Відділ зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" опитав бригади Авдіївського та Донецького напрямків. Вони спростували заяви росіян та пояснили, що таких втрат і такої події в районі Селидового не було взагалі.

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"Та і якщо подумати. Який "полігон" за 20 км від лінії фронту? Які шикування, скупчення? Цього зараз немає й не може бути. Як і немає в районі Селидового тих військових частин ЗСУ, про які бреше московська пропаганда", - наголосив Лиховій.



