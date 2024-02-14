Рада міністрів Україна-НАТО обговорить подальшу підтримку України, - Столтенберг

Цього тижня відбудуться засідання Ради Україна-НАТО та Контактної групи з питань оборони України, на яких обговорюватиметься підтримка Альянсом України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі.

"Цього тижня ми також проведемо засідання Ради Україна-НАТО та засідання у віртуальному форматі Контактної групи з питань оборони України під проводом США. Обидві ці зустрічі будуть присвячені нашій підтримці (України. - Ред.)", - сказав генсек.

Столтенберг наголосив, що союзники по НАТО продовжуватимуть допомагати Україні наближатися до стандартів Альянсу в усіх сферах – від закупівель до логістики.

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"Члени Альянсу продовжують здійснювати важливі поставки зброї, обладнання і боєприпасів. Ця підтримка має реальне значення. З нашою допомогою хоробрі українці відвоювали половину території, яку захопила Росія, відкрили коридор у Чорному морі та завдають важких втрат російським військам", - заявив генсек.

За його словами, підтримка НАТО є прикладом "справжнього трансатлантичного розподілу тягаря". Він також привітав нещодавнє рішення ЄС про великий пакет допомоги Україні та висловив сподівання, що Конгрес США незабаром також ухвалить рішення щодо виділення допомоги Україні.

"Це не благодійність, це – інвестиція в нашу власну безпеку", - наголосив Столтенберг.

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