Уряд ухвалив постанову про контроль за міжнародною військовою допомогою Україні

Кабінет міністрів України затвердив постановою порядок моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для забезпечення потреб Сил безпеки й оборони України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Кабмін затвердив порядок моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для забезпечення потреб Сил безпеки й оборони України під час дії правового режиму воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що постанова, ініційована Міноборони, регулюватиме взаємодію центральних органів виконавчої влади, інших державних органів щодо залучення, отримання, передачі й обліку надання міжнародної військової допомоги.

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"Наша ціль – створити "єдине вікно" спілкування з партнерами. Тобто побудувати всередині країни такий механізм, аби на всіх рівнях влади усвідомлювали нагальну потребу нашого війська. Йдеться про єдину узгоджену позицію щодо надання озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів. Наприклад, якщо пріоритет в авіації, тоді на міжнародних зустрічах ми повинні доводити єдину позицію саме за цим напрямом", - наголосив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.

Крім цього, в постанові закладено механізм звітності щодо отриманої техніки. Це допоможе контролювати переміщення допомоги від їх отримання до використання.

Що передбачає постанова

Відтепер механізм отримання міжнародної військової допомоги (МВД) буде побудовано таким чином:

Перший етап . Формування потреби. Військові частини надсилають свої запити до командувань видів, окремих родів військ (сил), згодом ця потреба узагальнюється Генеральним штабом. Саме Генеральний штаб є основним органом військового управління, що розробляє перелік потреб щодо МВД за всі складові Сил оборони, який надалі доводиться до партнерів.

. Формування потреби. Військові частини надсилають свої запити до командувань видів, окремих родів військ (сил), згодом ця потреба узагальнюється Генеральним штабом. Саме Генеральний штаб є основним органом військового управління, що розробляє перелік потреб щодо МВД за всі складові Сил оборони, який надалі доводиться до партнерів. Другий етап . Інформування міжнародних партнерів через українських аташе, представників при НАТО, ЄС, МЗС. Крім цього, доведення єдиної узгодженої нагальної потреби на зустрічах високого рівня.

. Інформування міжнародних партнерів через українських аташе, представників при НАТО, ЄС, МЗС. Крім цього, доведення єдиної узгодженої нагальної потреби на зустрічах високого рівня. Третій етап . Розгляд пропозицій партнерів.

. Розгляд пропозицій партнерів. Четвертий етап . Логістика та облік: прийом матеріальних засобів на міжнародному Хабі, де створено "Український логістичний пункт", перевезення в Україну, облік, розподіл між відповідними угрупованнями (військовими частинами).

. Логістика та облік: прийом матеріальних засобів на міжнародному Хабі, де створено "Український логістичний пункт", перевезення в Україну, облік, розподіл між відповідними угрупованнями (військовими частинами). Пʼятий етап. Звітність. Узагальнення та надання інформації щодо наявності та використання МВД.

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