Країни НАТО в Європі у 2024 році загалом інвестують в оборону $380 мільярдів, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що цього року 18 країн-членів Альянсу витратить 2% свого ВВП на оборону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у Брюсселі під час пресконференції перед початком зустрічі міністрів оборони Альянсу.

"З моменту прийняття зобов'язання у 2014 році європейські союзники та Канада виділили понад 600 мільярдів доларів США на оборону. Минулого року спостерігалося безпрецедентне зростання на 11% серед європейських союзників та Канади. Я очікую, що цього року 18 країн НАТО витратить 2% ВВП на оборону. Це ще один рекордний показник. І це шестиразове збільшення порівняно з 2014 роком, коли лише три союзники досягли мети", – оголосив Столтенберг.

Загалом союзники НАТО в Європі в 2024 році витратять на оборону 380 млрд доларів – це 2% їхнього сукупного ВВП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Необхідно збільшити оборонне виробництво та забезпечити довгострокову підтримку України, - Столтенберг