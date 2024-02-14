Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання сучасних дронів Україні

Нідерланди приєднуються до військової коаліції з союзниками, зокрема з Великою Британією, яка надасть Україні передові технології БПЛА і посилить її наступальні можливості у війні проти Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила міністерка оборони Кайса Оллонгрен.

Зазначається, що обіцянка Нідерландів є доповненням до анонсованих F-16, а також артилерії, боєприпасів та систем протиповітряної оборони, які вона вже надає українській стороні.

За словами Оллонгрен, для Нідерландів це можуть бути додаткові витрати на додаток до обіцяних 2 млрд євро для України.

"Звичайно, ми знаємо, що дрони дуже важливі в цій війні. Саме тому ми доєднуємося до коаліції безпілотників, яку Україна започаткувала разом з Латвією, разом з іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це - збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та забезпечуємо саме те, що потрібно Україні", - зазначила міністерка.

Ця коаліція, додала вона, зможе реагувати на нові запити України, оскільки вона бачить, як розвивається ситуація на фронті.

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