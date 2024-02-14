Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання сучасних дронів Україні
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила міністерка оборони Кайса Оллонгрен.
Зазначається, що обіцянка Нідерландів є доповненням до анонсованих F-16, а також артилерії, боєприпасів та систем протиповітряної оборони, які вона вже надає українській стороні.
За словами Оллонгрен, для Нідерландів це можуть бути додаткові витрати на додаток до обіцяних 2 млрд євро для України.
"Звичайно, ми знаємо, що дрони дуже важливі в цій війні. Саме тому ми доєднуємося до коаліції безпілотників, яку Україна започаткувала разом з Латвією, разом з іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це - збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та забезпечуємо саме те, що потрібно Україні", - зазначила міністерка.
Ця коаліція, додала вона, зможе реагувати на нові запити України, оскільки вона бачить, як розвивається ситуація на фронті.