Ексгенерал СБУ Наумов: До Служби безпеки мене привів Баканов. З України напередодні вторгнення РФ виїхав за збігом обставин

Колишній генерал СБУ Андрій Наумов переконує, що всі звинувачення на його адресу - свідома компанія з дискредитації, яка йде з Офісу Президента

Про це ексгенерал СБУ Андрій Наумов повідомив у інтерв'ю ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

"Після моєї кар'єри в прокуратурі мене занесло до Чорнобиля, а після Чорнобиля - до СБУ. По життю був знайомий з Бакановим. Він запропонував себе спробувати в СБУ", - каже Наумов, додавши, що він пройшов "ретельний і довгий відбір".

Він також запевняє, що всі звинувачення на його адресу - наслідки кампанії з дискредитації.

"Так вийшло, що замовників могло бути достатньо. Все це пов'язано з тим, що в момент моєї роботи в управлінні внутрішньої безпеки дуже багато співробітників, які десь засвітилися у якихось скандалах, вони залишали лави служби.

І багато хто з них опинявся в Офісі президента на високих посадах або в статусі радників. Багато хто з них опинявся в ДБР, в інших органах. Сформувалась велика армія ворогів, яка займалась дискредитацією. Але основний замовник з дискредитації - це Офіс президента, якому треба було будь-якою ціною змістити Баканова", - зазначає Наумов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулініча та Наумова в СБУ призначив Баканов. Або його ввели в оману, або він зробив це свідомо, - нардеп "Голосу" Рахманін

Він також дещо розповів про вплив з боку Олега Татарова.

"Його вплив був надто активним і він постійно розширював коло тих керівників, які раніше були йому непідконтрольні. У хід йшли і обіцянки медалей, і посад, і використовувалася різна мотивація. І коли вже керівники йому ставали прихильні - він ставив їм безпосередньо свої завдання, оминаючи субординацію. Так, його вплив розростався", - переконує Наумов.

"Мені надходили від нього рекомендації, як мені варто поводитися в деяких питаннях. А я завжди вказував на те, що в мене один керівник - якщо він доручить мені ці завдання, я їх виконуватиму. Я зі свого боку міг піти уточнити, чи є таке завдання згори. Як правило, отримував відповідь, що такого завдання немає, туди не лізь", - додає він.

Відповідаючи на запитання, хто є замовником кампанії з дискредитації Наумова, він відповів: "У моїй ситуації вийшло так, що замовників і ворогів достатня кількість, але глобально всі зв'язки ведуть до двох людей - Татарова (Олег Татаров - заступник керівника ОП) та Смирнова (Андрій Смирнов - заступник керівника ОП). Кінцеві бенефіціари моєї історії - це вони".

На його думку, у Смирнова була своя мотивація, оскільки він мав амбіції щодо СБУ.

Наумов зазначив, що не знав про повномасштабне вторгнення РФ заздалегідь, а його виїзд за кордон за день до вторгнення "не пов'язаний з цим ніяк".

"З початку січня 2022 року моя сім'я жила в Німеччині, в першу чергу, з міркувань безпеки. Взагалі сім'я мала переїхати раніше. Але оскільки у мене дитина народилася 21 листопада (2021 року), то через це від'їзд відклали. Я планував, щоб сім'я поїхала ще раніше, щоб вони не перебували під тиском, під яким перебував я. Я ухвалив рішення вивезти родину. Я вирішив, що сім'я їде. Я не виїжджаю. Я планував залишатись в Україні. Через те, що моя сім'я виїхала, я просто їхав її провідати. Мій виїзд був у ніч з 22 на 23 лютого через КПП "Ужгород" о пів на першу ночі. Тобто це не кілька годин до початку повномасштабної війни, а трохи більше доби", - пояснив ексгенерал СБУ.

За його словами, це збіг. Він планував повернутися в Україну після того, як відвезе речі для родини.

"Максимум для себе я ставив 10 днів. ... Почалася війна і мені треба було вже займатися іншими питаннями – питаннями забезпечення сім'ї для більш тривалого перебування за кордоном. На той момент я розумів, що почалася війна і ця історія надовго. Мені треба було визначатися, де далі буде жити моя сім’я. І в цей момент вже почала розкручуватись історія з держзрадою та іншим…", - сказав Наумов.