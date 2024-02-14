Кемерон закликав Конгрес США схвалити пакет допомоги для України: "Це має вирішальне значення для американської безпеки"
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Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав американських законодавців проголосувати за пакет безпекової допомоги для України та інших союзників на суму 95 мільярдів доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням The Guardians, про це він заявив під час візиту до Болгарії.
Кемерон нагадав, що Британія оголосила про свій пакет підтримки України на рік, а ЄС схвалив створення Фонду допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро.
"І я закликаю членів Конгресу США, які будуть розглядати це сьогодні, проголосувати за цей пакет. Це має вирішальне значення для американської безпеки", - наголосив він.
Глава МЗС Британії додав, що за ситуацією в американському Конгресі спостерігатиме весь світ.