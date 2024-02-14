Союзники по НАТО спрямовані на те, щоб ще більше посилити оборонну промисловість України, - Столтенберг
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми вітаємо зусилля всіх союзників, також і в ЄС, спрямовані на те, щоб іще більше посилити українську оборонну промисловість", - зазначив він.
Столтенберг наголосив, що українці "продемонстрували винахідливість і вміння, коли йдеться про виробництво більшої кількості озброєнь, розробку нових озброєнь і, не в останню чергу, в поєднанні різних типів технологій, таких як дрони, морські безпілотники, що здатні "завдавати великих втрат російським силам, які також далеко в тилу, зокрема кораблям у Чорному морі".
"Коли йдеться про виробництво снарядів 155 мм, ми працюємо з українцями, оборонна промисловість союзників працює з українцями і, як складова частина всеосяжного пакета допомоги, ми працюємо над взаємосумісністю, стандартизацією, що є частиною просування України на шляху до НАТО", - підсумував генсек Альянсу.