Союзники по НАТО спрямовані на те, щоб ще більше посилити оборонну промисловість України, - Столтенберг

Оборонна промисловість союзників по НАТО працює з Україною над взаємосумісністю та стандартизацією.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми вітаємо зусилля всіх союзників, також і в ЄС, спрямовані на те, щоб іще більше посилити українську оборонну промисловість", - зазначив він.

Столтенберг наголосив, що українці "продемонстрували винахідливість і вміння, коли йдеться про виробництво більшої кількості озброєнь, розробку нових озброєнь і, не в останню чергу, в поєднанні різних типів технологій, таких як дрони, морські безпілотники, що здатні "завдавати великих втрат російським силам, які також далеко в тилу, зокрема кораблям у Чорному морі".

"Коли йдеться про виробництво снарядів 155 мм, ми працюємо з українцями, оборонна промисловість союзників працює з українцями і, як складова частина всеосяжного пакета допомоги, ми працюємо над взаємосумісністю, стандартизацією, що є частиною просування України на шляху до НАТО", - підсумував генсек Альянсу.

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