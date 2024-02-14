ЄС може запровадити проти КНДР санкції за ракети для Росії, - Bloomberg

Європейський Союз запропонував запровадити проти Північної Кореї санкції за те, що вона постачає Росії ракети, які та використовує проти України.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, пише Bloomberg. Видання посилається на документи, з якими мало змогу ознайомитися.

До санкційного списку європейці пропонують внести міністра оборони Північної Кореї та Головне ракетне бюро - урядовий орган, який здійснює нагляд за програмою балістичних ракет.

Санкції можуть включати заборону на в'їзд і заморожування активів.

При цьому Bloomberg зазначає, що вплив цих санкцій, скоріше за все, буде здебільшого символічним.

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