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ЄС може запровадити проти КНДР санкції за ракети для Росії, - Bloomberg

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Європейський Союз запропонував запровадити проти Північної Кореї санкції за те, що вона постачає Росії ракети, які та використовує проти України.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, пише Bloomberg. Видання посилається на документи, з якими мало змогу ознайомитися.

До санкційного списку європейці пропонують внести міністра оборони Північної Кореї та Головне ракетне бюро - урядовий орган, який здійснює нагляд за програмою балістичних ракет.

Санкції можуть включати заборону на в'їзд і заморожування активів.

При цьому Bloomberg зазначає, що вплив цих санкцій, скоріше за все, буде здебільшого символічним.

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Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Ярослав Кийко
    Європейський Союз бажає до смерті залоскотати Кон Чен ина своїми санкціями?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Такі як проти кацапії (діряві)?
  • Деніс Войцеховський
    Болт він клав на ваші санкції.
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