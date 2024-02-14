ЄС не зацікавлений у продовженні контракту на транзит російського газу, в нас є альтернативні варіанти, - єврокомісар Сімсон

Наразі європейські країни не зацікавлені в продовженні контракту на транзит газу з Російською Федерацією, після російських маніпуляцій на газовому ринку вони працюють над диверсифікацію постачань.

Про це зазначила європейський комісар з енергетики Кадрі Сімсон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"ЄС не зацікавлений у продовженні контракту на транзит газу з росіянами. Ми готувалися до завершення цього контракту протягом двох років, коли почалися маніпуляції на газовому ринку, і в нас є альтернативні варіанти для гарантування безпеки поставок. Наразі наш основний фокус - забезпечення максимальної підтримки України та якнайшвидша відмова від російського газу", - сказала Сімсон, слова якої наведені в релізі Міністерства енергетики України за результатами двосторонньої зустрічі з його очільником Германом Галущенком у рамках Міністерської зустрічі Міжнародного енергетичного агентства в Парижі.

Зі свого боку Галущенко подякував Єврокомісії за останній грант для Фонду підтримки енергетики України в розмірі EUR58 млн, EUR46,4 млн з яких уже надійшли на рахунок. За його словами, значну частину внеску буде спрямовано на закупівлю газових турбін для АТ "Оператор газотранспортної системи України".

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Він зазначив, що таким чином Єврокомісія вже надала грант до Фонду підтримки енергетики в EUR63 млн, і є другим його найбільшим спонсором.

У релізі також зазначається, що сторони обговорили гарантування ядерної та радіаційної безпеки з огляду на складну ситуацію на окупованій росіянами Запорізькій АЕС.

Під час зустрічі 6 лютого напередодні візиту гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі на ЗАЕС, і Гроссі, і Галущенко наголошували на тому, що великою проблемою для окупованої станції є завершення терміну експлуатації ядерного палива та нестача ліцензованого персоналу, оскільки росіяни не допускають до роботи близько 400 висококваліфікованих українських співробітників.