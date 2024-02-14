За два роки війни в Україні постраждали понад 100 журналістів, - "Репортери без кордонів"

Журналісти та медіа перебувають під прицілом російських збройних сил з моменту їхнього вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Репортери без кордонів (RSF) підрахували порушення, скоєні проти українських та іноземних журналістів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт RSF.

Як зазначається, з моменту російського вторгнення 24 лютого 2022 року тисячі українських та іноземних журналістів, акредитованих в Україні, продовжують висвітлювати війну, попри погіршення стану безпеки по всій країні через прицільний вогонь або невибіркові бомбардування з боку російських збройних сил.

За два роки, згідно з інформацією RSF, щонайменше 100 журналістів стали жертвами насильства. Серед них 11 репортерів загинули під час виконання своїх обов'язків. Інші стали жертвами бомбардувань їхніх редакцій, деякі були поранені або зникли безвісти.

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"Медіа є прямими жертвами російського вторгнення в Україну. На жаль, і в 2023, і в 2022 роках, журналісти, які висвітлювали події, заплатили життям за свою роботу, були поранені, ув’язнені російськими окупаційними військами або зникли безвісти. RSF віддають належне мужності цих професіоналів, які продовжують висвітлювати війну, і вимагають притягнути до відповідальності винних у скоєнні злочинів проти них", - заявила керівниця відділу RSF у Східній Європі та Центральній Азії Жанна Кавельє.

Крім того, щонайменше 35 журналістів зазнали поранень, щонайменше 12 журналістів затримано, 2 журналісти наразі зникли безвісти.

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