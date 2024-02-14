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Закупівлі продуктів Міноборони: НАБУ виявило передумови корупційних зловживань. ІНФОГРАФІКА

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зсу,закупівлі,харчування
Національне антикорупційне бюро України виявило ризики корупційних зловживань під час закупівель Міністерством оборони послуг з організації харчування в ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як зазначається, в межах розслідування кримінального провадження щодо закупівлі Міністерством оборони України послуги з організації харчування детективи Національного бюро виявили передумови, які дозволяють значно завищувати ціни на певні категорії продуктів.

Для усунення передумов таких зловживань Національне бюро сформувало відповідні рекомендації та передало їх на розгляд Міноборони.

Вони зокрема передбачають посилення контролю за якістю послуг із забезпечення харчуванням, а також внесення змін до нормативно-правових актів, що регулюють процедуру забезпечення харчування особового складу Збройних Сил України.

Також дивіться: Закупівлі продуктів Міноборони: детективи НАБУ підтвердили факти існування корупційної схеми, призначено низку експертиз

НАБУ висловило подяку Громадській антикорупційній раді при Міністерстві оборони за співпрацю, яка відбувається зокрема під час здійснення розслідувань детективами НАБУ.

"Щоб краще зрозуміти, як чинний порядок закупівель продуктів Міноборони дозволяє окремим постачальникам отримувати надприбутки, пропонуємо переглянути інфографіку", - закликали в Агентстві.

Схеми закупівель продуктів Міноборони
Схеми закупівель продуктів Міноборони
Схеми закупівель продуктів Міноборони
Схеми закупівель продуктів Міноборони
Схеми закупівель продуктів Міноборони

ЗАКУПІВЛІ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ МІНОБОРОНИ

Про ситуацію із закупівлею продуктів Міноборони та скандалами довкола таких закупівель можна прочитати в матеріалі Цензор.НЕТ "Харчова мафія Міноборони не здається: чому на ДОТ Арсена Жумаділова пішли з заказухою".

І в статті "Ще раз про битву з харчовою мафією: як телеграм-канали використовують для тиску на суд".

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Така собі безкарна зелена годівничка...
  • Прощай немытая раССея
  • АН73
    є ще один товар, про який якось не дуже розказують, це вода! її видають на кожного бійця зараз 1,5л на добу а влітку 3л. Так от поки Оболонь не продавила тендер з ціною 3,96грн в минулому році (Донеччина, Харківщина та де які інші області 5+грн) воду постачали по 9, а в 22му доходило і до 17ти. В цьому році Оболонь теж виграла і це радує)))
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