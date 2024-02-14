По операційній зоні "Таврія" рашисти завдали найбільше авіаударів від початку року, - Тарнавський

Протягом доби російські загарбники завдали 73 авіаудари в зоні ОСУВ "Таврія".

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

"По операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни завдали найбільше авіаударів з початку року. Стоїмо! Оперативна обстановка в районах відповідальності ОСУВ "Таврія" залишається контрольованою. Наші сили продовжують ведення оборонної операції, завдаючи противнику значних втрат", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби росіяни втратили 610 осіб, та 50 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема це 5 танків, 19 бойових бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 14 автомобілів.

"Нейтралізовано або знищено 263 БпЛА різних типів. Зокрема 16 безпілотників збито зі стрілецької зброї.



Загалом в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 73 авіаудари (найбільше з початку року), вчинив 54 штурмові дії та 1051 артобстріл", - підсумував Тарнавський.

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