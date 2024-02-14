По операційній зоні "Таврія" рашисти завдали найбільше авіаударів від початку року, - Тарнавський
Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.
"По операційній зоні ОСУВ "Таврія" росіяни завдали найбільше авіаударів з початку року. Стоїмо! Оперативна обстановка в районах відповідальності ОСУВ "Таврія" залишається контрольованою. Наші сили продовжують ведення оборонної операції, завдаючи противнику значних втрат", - йдеться в повідомленні.
Минулої доби росіяни втратили 610 осіб, та 50 одиниць озброєння і військової техніки. Зокрема це 5 танків, 19 бойових бронемашин, 10 артсистем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 14 автомобілів.
"Нейтралізовано або знищено 263 БпЛА різних типів. Зокрема 16 безпілотників збито зі стрілецької зброї.
Загалом в операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог завдав 73 авіаудари (найбільше з початку року), вчинив 54 штурмові дії та 1051 артобстріл", - підсумував Тарнавський.