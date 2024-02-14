Справу колишнього генерала СБУ Наумова в Сербії повернули на новий розгляд

Апеляційний суд у сербському місті Ніш 14 лютого скасував вирок першої інстанції, яким громадянина України Андрія Наумова засудили до одного року позбавлення волі за відмивання грошей. Справу повернули на новий розгляд.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Справу повернули до суду міста Ніш для ухвалення нового рішення.

Наумов - фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.

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В Україні Наумову оголосили дві підозри - "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.

За повідомленнями ЗМІ, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну - а саме 23 лютого - Андрій Наумов виїхав за кордон.

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Наумова затримали на кордоні між Сербією і Північною Македонією 7 червня 2022 року. У нього виявили незадекларовану готівку на суму близько 600 тисяч євро та 120 тисяч доларів, а також два смарагди.

Сербія відмовила Україні в екстрадиції Наумова.

У вересні 2023 року сербський суд оголосив рішення у справі Наумова про відмивання коштів. Йому присудили рік ув'язнення. У січні 2024 року Наумов вийшов на свободу, на той момент вже відбувши свій термін ув'язнення.