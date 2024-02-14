Справу колишнього генерала СБУ Наумова в Сербії повернули на новий розгляд
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
Справу повернули до суду міста Ніш для ухвалення нового рішення.
Наумов - фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.
В Україні Наумову оголосили дві підозри - "у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, у зловживанні владою або службовим становищем" та у шахрайстві і завданні збитків державі у розмірі понад 3,2 млн гривень.
За повідомленнями ЗМІ, напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну - а саме 23 лютого - Андрій Наумов виїхав за кордон.
Наумова затримали на кордоні між Сербією і Північною Македонією 7 червня 2022 року. У нього виявили незадекларовану готівку на суму близько 600 тисяч євро та 120 тисяч доларів, а також два смарагди.
Сербія відмовила Україні в екстрадиції Наумова.
У вересні 2023 року сербський суд оголосив рішення у справі Наумова про відмивання коштів. Йому присудили рік ув'язнення. У січні 2024 року Наумов вийшов на свободу, на той момент вже відбувши свій термін ув'язнення.