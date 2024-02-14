Відключення світла ще можливі, розслаблятися зарано, - голова "Укренерго" Кудрицький

Росіяни ще можуть атакувати українські енергетичні об’єкти, тож слід споживати енергоресурси ощадливо.

Про це в ефірі Українського радіо заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, передає Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Кудрицький наголосив, що підстав для легковажності немає - холоди ще тривають, та й Росія може атакувати енергооб’єкти не тільки взимку.

"Цієї зими нам графіки аварійних відключень застосовувати не доводилося. Були локальні пошкодження енергооб’єктів в різних регіонах - останнім часом, зокрема, ворог дуже активно атакує Дніпропетровщину. Але окрім таких локальних перерв в енергопостачанні, які, я сподіваюсь, нашим слухачам зрозумілі, ми досить швидко відновлювали подачу електрики споживачам. І взагалі по країні масштабних проблем дійсно поки що вдавалося уникнути", - відзначив Кудрицький.

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При він підкреслив, що розслаблятися ще рано.

"По-перше, опалювальний сезон все-таки ще не завершено, ще можуть бути холодні періоди, коли споживання зростає і енергосистемі важче його покривати. А по-друге, на жаль, ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку, тому ми мусимо всі бути готовими і не забувати про ощадливе споживання енергоресурсів, особливо зранку та ввечері, коли на енергосистему є найбільше навантаження", - наголосив Кудрицький.

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