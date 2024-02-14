У Чорному морі Росія зменшила кількість кораблів до 3, ракетоносіїв немає, - Сили оборони півдня

На бойовому чергуванні у Чорному перебувають три російські кораблі, ракетоносіїв немає, в Азовському чергує 1 корабель.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформують Сили оборони півдня України.

"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі скорочено (не без зусиль Сил оборони) до 3 ворожих кораблів, в Азовському чергує 1", - йдеться у повідомленні.

Ракетоносії заведені у пункти базування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ збільшила до трьох кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий, - Сили оборони півдня

Знищення російського ВДК "Цезар Куніков"

Раніше ЗМІ повідомили, що зранку 14 лютого у Чорному морі було атаковано російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".

Згодом у ГУР зазначили, що 14 лютого 2024 року Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України знищили великий десантний корабель "Цезар Куніков" Чорноморського флоту держави-агресора Росії.

"Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України. Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами "Magura V5" біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка", - йдеться у повідомленні.

У підсумку "Цезар Куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому.

Великий десантний корабель "Цезар Куніков" проекту 775 - одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався терористичною москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

Читайте також: ВМС про знищення ВДК "Цезар Куніков": штатна чисельність корабля - майже 90 моряків. Втрати мають бути суттєвими