Німеччина вперше за понад 30 років досягла мети НАТО з військових витрат

Німеччина вперше від завершення Холодної війни виконала мету НАТО, витративши 2% свого валового внутрішнього продукту на оборону. Її витрати різко зросли після вторгнення Росії в України у 2022 році.

Про це повідомило міністерство оборони Німеччини, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За словами речника міністерства, цього року уряд Німеччини виділить на оборонні витрати 71,8 млрд євро. Це - витрати, які будуть зроблені за допомогою регулярних та спеціальних бюджетних асигнувань. Загальна сума видатків на оборону засекречена.

Раніше 14 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що 18 країн досягнуть цільового показника у 2%.

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Сьогодні відбудеться засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Раймштайн", організоване США. Міністри оборони країн НАТО зустрінуться у Брюсселі у четвер.