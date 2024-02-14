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На Оріхівському напрямку ворог готує новий наступ, - ЗСУ

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Наразі ворог веде підготовку до наступу на Оріхівському напрямку: стягує резерви, готується до нових дій.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На Оріхівському напрямку панує дуже відносне затишшя. Хоча обстріли тривають. Там очікується новий ворожий наступ. Тому що угруповування ворога в особовому складі, яке там зібралося, приблизно таке ж за масштабами як на Авдіївському напрямку", - розповів він.

Спікер додав, що традиційно основними напрямками, де ворог зосереджує свої штурмові дії, залишається Авдіївський і напрямок Мар'їнки на село Новомихайлівка, де ворог намагається захопити східні околиці села, але там він теж зазнає значних втрат.

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"Ворог готується до наступу, який очікується. Стягує резерви, готується до нових дій. Ми це бачимо. Ми до цього готуємося", - підкреслив Лиховій.

Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Amber
    Кацапи - під@раси , здохніть 👹
  • Vik Tor 98802600
    суки
  • Стицько c084f514
    Цього бути не може. Які резерви? Звідки? При втратах 1 до 7 кацапські чмобіки давно закінчились. Або десь хтось нам трохи бреше...
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