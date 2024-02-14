ВРП поновила розгляд дисциплінарної справи щодо судді Тандира

Вища рада правосуддя поновила розгляд дисциплінарної справи щодо судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який напідпитку збив на смерть нацгвардійця на блокпосту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРП.

"14 лютого 2024 року Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя вирішила поновити розгляд дисциплінарної справи стосовно судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що дисциплінарну справу щодо судді було відкрито 10 січня 2024 року, а 31 січня 2024 року Друга Дисциплінарна палата ВРП зупинила розгляд дисциплінарної справи на період необхідний для отримання відповідей на запити, документів для підтвердження наявності або відсутності обставин, які є підставою для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності.

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Справа судді Олексія Тандира

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

Згодом Тандир попросив відправити його до війська замість СІЗО.

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