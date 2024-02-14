Молдова не має радарів, здатних виявляти "Шахеди", - прем’єр Речан

Радари, які має Молдова, зокрема отриманий із Франції наприкінці минулого року, не можуть виявляти безпілотники типу "Шахед", уламки якого знайшли нещодавно на півдні країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker, про це заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан на пресконференції 14 лютого.

За словами прем'єра, для своєчасного виявлення всіх типів безпілотників і ракет, що літають на різних висотах, Молдові потрібно "кілька мільярдів євро". Але таких грошей у країни поки що немає.

Головна мета уряду в галузі оборони, зауважив Речан, - удосконалити можливість виявлення всіх дронів і ракет незалежно від висоти, на якій вони летять. Після цього можна буде говорити про потенціал протиповітряної оборони.

"Ми розпочали з першого етапу, який можемо собі дозволити за допомогою західних партнерів. Наша мета – забезпечити систему, яка повністю покриває потреби своєчасного виявлення цих ракет, безпілотників тощо. Щоб на першому етапі ми могли вчасно попереджати громадян про небезпеку для їхньої евакуації. На наступному етапі ми інвестуємо гроші у створення потенціалу, що дозволяє збивати ці ракети чи дрони", - сказав Речан.

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За словами прем'єр-міністра, зараз завдяки радару, який Молдова отримала з Франції наприкінці минулого року і який оцінюється в 14 млн. євро, "ми можемо заздалегідь виявити лише певну категорію ракет і безпілотників". А саме тих, які літають на висоті від 2 тис. метрів і вище.

"Щоб спостерігати за всім повітряним простором і виявляти різні типи ракет та безпілотники, які літають на різних висотах, нам потрібно кілька мільярдів євро. Ми не можемо дозволити собі виділити такі гроші з власних ресурсів, нам потрібно співпрацювати та діяти разом із нашими друзями", - додав Речан.

На запитання, чи радар із Франції може виявляти безпілотники типу "Шахед", уламки якого нещодавно впали на територію Молдови, прем'єр-міністр відповів: "На жаль, ні".

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Прем'єр-міністра також спитали, коли Молдова зможе купити систему ППО. Речан закликав суспільство "не поспішати": "Потрібно зрозуміти одне: ми не можемо робити все одночасно. Насамперед нам потрібні можливості виявлення, після цього ми будуватимемо можливості протиповітряної оборони і почнемо зі стратегічних, інфраструктурних об'єктів, наприклад аеропорту, залізничних вузлів, вузлів розподілу електроенергії тощо".

За словами Речана, мета уряду - до 2030 року повністю захистити повітряний простір країни.

Падіння уламків дрона у Молдові

11 лютого в селі поблизу молдавсько-українського кордону були виявлені уламки безпілотника. Атака безпілотника сталася у ніч проти 10 лютого в Ізмаїльському районі, неподалік від кордону з Молдовою.

Влада Молдови засудила російські атаки проти України після виявлення уламків безпілотника.