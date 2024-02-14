Польські фермери не мають підстав для загострення протесту на кордоні, - посол Зварич

Польські фермери не мають підстав для загострення протесту на кордоні з Україною. Їхні вимоги вже чує вся Європа і шукає шляхи вирішення проблеми.

Про це наголосив посол України в Польщі Василь Зварич, коментуючи вчорашнє рішення польської аграрної "Солідарності" з 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на польсько-українському кордоні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вважаю, що у польських фермерів нема підстав до загострення протестів, оскільки їх голос уже чує вся Європа і шукає шляхи вирішення ситуації, щоб урахувати інтереси як українських, так і європейських аграріїв. Нам потрібно навчитися жити в об’єднаній Європі, бо членство України в ЄС неминуче", - підкреслив дипломат.

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Він наголосив, що Україна закликає польську сторону "не загострювати ситуацію, не допускати агресивних дій на кордоні і розблокувати вантажний рух між Україною і Польщею та всією Європою".

"Усі питання, які хвилюють сторони, ми здатні вирішувати в конструктивному і цивілізованому діалозі, словом - по-європейськи, тим паче що невдовзі розпочнуться передвступні переговори між Україною та ЄС", - сказав дипломат.

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Він назвав блокування і радикальні дії проти українських товарів "шляхом до нашої спільної поразки: програють і українські, і самі польські фермери, а цим скористається лише Москва".

"Адже поки польські фермери блокують український кордон, в Європу безперешкодно стікаються сільськогосподарські товари, у тому числі зернові, з Росії. Я вважаю, що саме тут ми маємо об’єднати зусилля, щоб заборонити країні-агресору збагачуватися завдяки зростанню свого експорту сільськогосподарських товарів у Європу. Купувати російські товари - це оплачувати російську війну проти України та всього цивілізованого світу, у тому числі і проти Польщі", - наголосив посол України в РП.

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