Зеленський дав мені карт-бланш під час роботи в СБУ та обіцяв "захист", - ексгенерал Служби Наумов
Про це він розповів в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.
За словами Наумова, він не був особисто знайомий із президентом Зеленським.
"Були хіба робочі зустрічі. І, до речі, на одній із зустрічей був цікавий момент. Я думаю, це був серпень 2019 року, коли він приїжджав до служби, заслухав усіх керівників департаментів щодо їхніх напрацювань і перспектив. І заслухав в тому числі мене. І в момент, коли я почав йому доповідати свої матеріали та напрацювання, він сказав: "Вогонь!"
Я кажу: "Володимире Олександровичу, ви розумієте, що якщо я зараз почну бігти по цих матеріалах, то почнуть бігти по мені?"
"Не бійся. Я захищу", - сказав він", - зазначив ексгенерал СБУ.
Він додав, що Зеленський дав йому "карт-бланш".
Також ексгенерал заявив, що ще задовго до роботи в СБУ був знайомий із чинним главою ОП Андрієм Єрмаком.
"І хочу окремо підкреслити, що це знайомство мені в жодному разі не допомагало, а навпаки шкодило. Він був сконцентрований на перепідпорядкуванні Служби від президента на офіс шляхом зняття тодішнього керівника Баканова. Запускалися в хід у тому числі дискредитація щодо мене, всередині офісу кипіли ігри", - підсумував він.