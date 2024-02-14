Новини

Зеленський дав мені карт-бланш під час роботи в СБУ та обіцяв "захист", - ексгенерал Служби Наумов

10 91342
наумов
Колишній генерал СБУ Андрій Наумов заявив, що був присутнім на кількох робочих зустрічах із президентом Зеленським.

Про це він розповів в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

За словами Наумова, він не був особисто знайомий із президентом Зеленським.

"Були хіба робочі зустрічі. І, до речі, на одній із зустрічей був цікавий момент. Я думаю, це був серпень 2019 року, коли він приїжджав до служби, заслухав усіх керівників департаментів щодо їхніх напрацювань і перспектив. І заслухав в тому числі мене. І в момент, коли я почав йому доповідати свої матеріали та напрацювання, він сказав: "Вогонь!"

Я кажу: "Володимире Олександровичу, ви розумієте, що якщо я зараз почну бігти по цих матеріалах, то почнуть бігти по мені?"

"Не бійся. Я захищу", - сказав він", - зазначив ексгенерал СБУ.

Також читайте: Справу колишнього генерала СБУ Наумова в Сербії повернули на новий розгляд

Він додав, що Зеленський дав йому "карт-бланш".

Також ексгенерал заявив, що ще задовго до роботи в СБУ був знайомий із чинним главою ОП Андрієм Єрмаком.

"І хочу окремо підкреслити, що це знайомство мені в жодному разі не допомагало, а навпаки шкодило. Він був сконцентрований на перепідпорядкуванні Служби від президента на офіс шляхом зняття тодішнього керівника Баканова. Запускалися в хід у тому числі дискредитація щодо мене, всередині офісу кипіли ігри", - підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ексгенерал СБУ Наумов: До Служби безпеки мене привів Баканов. З України напередодні вторгнення РФ виїхав за збігом обставин

Автор: Богдан Русінко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Hanka Panyanka
    яка прекрасна людина...
  • Gal
    Які прекрасні і порядні люди... А найцікавіше стане відомим, коли вони всі будуть під слідством, все то зелене кодло... Ми стільки цікавого про них почуємо, хоча, а хіба ми не знаємо...
  • Юрий Синицкий b449ecd4
    Мєрзость.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини