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Дисидент та Герой України Степан Хмара терміново потребує дорогих препаратів на лікування

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Колишній політичний дисидент, Герой України та співавтор Конституції України Степан Хмара терміново потребує допомоги на лікування важкої хвороби. На хіміотерапію на найближчі кілька днів потрібно приблизно 200 000 гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістка Тетяна Даниленко.

"Найближчі кілька днів Степан Хмара терміново потребує дорогих препаратів. Його лікуванням опікується Патронатна служба Азову, але і для них, і для родини наразі ціна непідйомна. А ліки - реально на вчора.

Степан Ількович - Герой України, який за справу нашої незалежності відсидів понад 7 років гулагів за Уралом, зокрема 306 днів карцеру.

Він один з останніх живих борців за Україну своєї епохи. На кожному з етапів становлення нашої держави виступав за інтереси держави, навіть коли це було непопулярно і проти течії - як, наприклад, під час здачі ядерної зброї. Хмара вже тоді говорив, що політика умиротворення агресора приведе до великої війни.

Зараз він бореться зі страшною хворобою так само відважно, як боровся все своє життя за свої погляди й свободу їх висловлювати. Інша людина вже зламалася б, але в Степана Ільковича - шалена воля до життя! Настільки хоч краєм ока хоче побачити нашу перемогу.

На хімію на найближчі кілька днів потрібно приблизно 200 000 гривень (більш точно ціну напишу протягом кількох годин). Це окрім поточних оплат за стаціонарне лікування", - написала вона.

Реквізити для допомоги:

Посилання на банку Патронатної служби "Азову": https://send.monobank.ua/jar/3RY7Ls3v7L

Номер картки банки: 5375 4112 0960 0233

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Патронатна служба "Азову" збирає кошти для дисидента та Героя України Степана Хмари на лікування важкої хвороби

Автор: Валерiя Сушкова

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Не пересмикуйте , він не просто казав щось погане на Порошенка, він авторитетно , будучи поважною людиною агітував проти достойного та фахового дипломата, справжнього патріота на користь промосковського кавееншіка.
  • Kare Resa
    Хіба це гроші 200 тисяч гривень. Наші прокурори, судді, керівники вишів, всякі депутати, керівництво силових структур получають пенсії, зарплати 300-400 тисяч. А це для Героя України Степана Хмари не можуть знайти 200 тисяч, просять щоб люди домогли
  • Олександр САТ РЕМ
    Країна яка не шанує героїв минулого - не має майбутнього
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