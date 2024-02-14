Росіяни посилять етнічні чистки на окупованих територіях після проведення "виборів", - Центр нацспротиву

Влада РФ продовжує імплементацію стратегії етнічної чистки українців на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Перший етап – проведення системних фільтраційних заходів задля витіснення патріотично налаштованого населення. На другому етапі росіяни будуть масово депортувати українців на територію РФ, таким чином змінюючи етнічний склад українських територій. На місце українців окупанти планують завезти етнічних росіян. Причиною тому є ускладнення реінтеграції тимчасово окупованих територій після деокупації.

Така практика застосовувалася радянським режимом і її успішно бере на озброєння путінська Росія, - йдеться в повідомленні.

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