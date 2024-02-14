Херсонський обласний театр ім. Куліша пошкоджено внаслідок російських обстрілів

Вночі російські окупанти атакували Херсонський обласний театр ім. М. Куліша.

Про це у Facebook повідомило Міністерство культури та інформаційної політики, передає Цензор.НЕТ.

"Цей театр один з найбільших на півдні України та головна театральна сцена Херсонської області. Майже відразу після звільнення міста з окупації директор театру Олександр Книга відновив роботу в безпечному підвальному приміщенні – артхабі в укритті", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу РФ значної шкоди зазнали житлові квартали міста, а також у Херсонському обласному музично-драматичному театрі ім. М. Куліша було вибито 36 вікон.

Читайте: Рашисти вдарили по Херсону, поранено жінку